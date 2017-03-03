"Экономика дня"

2 Марта 2017 21:17

БОЛЬШЕ ДЛЯ МАЛЫХ

МАРТ за упрощение ведения бизнеса в малых городах

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает за упрощение ведения бизнеса в малых городах. Об этом накануне в кулуарах XVIII Ассамблеи деловых кругов рассказал журналистам министр Владимир Колтович. Проект указа, касающийся упрощения работы бизнеса в малых городах в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг, уже подготовлен.

Наблюдать, но не спрашивать

В. Зиновский: излишние проверки, которые не дают нормально работать бизнесу, должны быть исключены

Системный диалог бизнеса и власти на всех уровнях выведет предпринимательство на роль драйвера экономики, так считают и в правительстве. Министр экономики Владимир Зиновский, также принимавший участие в ассамблее, напомнил журналистам, что излишние проверки, которые приводят к плохим последствиям, не дают нормально работать бизнесу, должны быть исключены.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Минфин: практика формирования сбалансированного бюджета Минфином будет продолжена

Практика формирования сбалансированного бюджета Минфином будет продолжена и в этом году, заявили представители ведомства. В приоритете макроэкономическая стабилизация, снижение инфляции, сохранение и наращивание золотовалютных резервов. Между тем бизнес предлагает обсуждать бюджет открыто и заблаговременно, чтобы прогнозировать свою работу.

НОВОСТИ БВФБ

Белорусский рубль уступил трем валютам корзины

Белорусский рубль на торгах 2 марта уступил трем основным валютам. Доллар вырос до отметки 1,9 (1,9002) Евро также вернулся на курс выше 2 рублей за 1 евро (2,0003). Российский рубль подорожал до отметки 3,2536 белорусского за 100 российских рублей.

ГОТОВЫ К ЕВРО

Болгария намерена начать переговоры со странами ЕС по вопросу вступления страны в еврозону

Премьер-министр Болгарии Огнян Герджиков заявил, что Болгария намерена начать переговоры со странами Европейского союза по вопросу вступления страны в еврозону.

"Болгария соответствует трем из четырех критериев, чтобы сделать первый шаг к вступлению в еврозону. Остается еще один, не менее важный критерий. Речь идет о начале процесса согласования этого вопроса со всеми странами - членами Евросоюза".

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Индекс риска начала цепной реакции по выходу из еврозоны обновил рекорды

Тем временем инвесторы все больше паникуют по мере приближения выборов в нескольких странах Европы. Специально разработанный для инвесторов индекс риска начала цепной реакции по выходу из еврозоны в течение следующих 12 месяцев обновил рекорды 2012 г. Импульсом для этого стал кризис в Европе и ситуация в Греции, Италии и Франции. Фактически риск начала цепной реакции из-за одной или нескольких стран сейчас достиг почти 50 %, это абсолютный исторический рекорд.