2 Февраля 2017 21:16

Нацбанк Беларуси в 2017 году сохранит взвешенную денежно-кредитную политику. Основной целью остается снижение инфляции до однозначной величины - не выше 9%. Такой информацией регулятор поделился на официальном сайте по итогам расширенного заседания правления, которое прошло накануне. Что еще анонсировал регулятор - расскажет прямо сейчас "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

К слову, задачи-то по сдерживанию инфляции в прошлом году Нацбанк выполнил. Напомню, в 2015 потребительские цены выросли на 12%, а в прошлом году примерно на 10,5%. Так что, позитивное движение есть.

СТАВЯТ НА ПОНИЖЕНИЕ

Нацбанк: К концу года ставка рефинансирования может быть снижена до 14-16% годовых

Также главным банком страны анонсировано и перспективное снижение ставки рефинансирования.

При условии замедления инфляции и стабильном платежном балансе ставка рефинансирования к концу этого года может быть снижена до 14-16% годовых. Напомню, в начале года регулятор понизил ставку до 17% годовых.

НЕ НУЖЕН КРЕПКИЙ

Финансовые власти России: Крепкий рубль не выгоден бюджету

Банк России может начать скупку валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической цены нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель и готов продавать в случае падения цен ниже этой отметки. Эксперты склонны полагать, что это не окажет фундаментального влияния на курс нацвалюты из-за небольших объемов. Параллельно с Центробанком и российский Минфин ищет решение "абсорбировать" лишние нефтедоллары и ослабить рубль.

СЛЕДОМ ЗА НЕФТЬЮ

Курс российского рубля укрепился на фоне подорожавшей нефти

Сегодня курс российского рубля укрепился, доллар на Московской бирже торгуется вблизи отметки 60 рублей (59,75) рублей, евро – 64 рубля 55 копеек. Нефть марки Brent закрепилась выше отметки $56 за баррель.

НОВОСТИ БВФБ

На торгах в Минске доллар и евро теряли в стоимости

На торгах в Минске доллар и евро теряли в стоимости. На завтра доллар США 1,9344, евро - 2,0875. Курс российского - 3 рубля 22 (3,2240) копейки белорусских за 100 рублей России.

ПРАВОВОЕ ПЛЕЧО

Депутаты разработают закон под новый инструмент сбережений – инвестфонды

Новый инструмент сбережений появится в Беларуси. Граждане и субъекты хозяйствования смогут зарабатывать в инвестиционных фондах. Разработка соответствующего закона сейчас ведется в Палате представителей. Инвестфонд будет аккумулировать свободные средства физических или юрлиц, размещая их в ценные бумаги компаний. А также - в недвижимость или драгметаллы. Новый финансовый инструмент увеличит приток внутренних инвестиций в экономику страны и стимулирует развитие фондового рынка Беларуси. Ожидается, что закон полноценно заработает с 2019 года.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Первые фонды будут создаваться при банках. Потому что там как раз есть люди, которые понимают, как это должно работать".

В ГОСТЯХ, КАК ДОМА

С 15 июня европейцы смогут путешествовать внутри ЕС без необходимости платить за роуминг

Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент окончательно договорились о максимальных ценах на мобильные услуги для отмены роуминга внутри Евросоюза. Напомню, меры коснутся только абонентов европейских мобильных операторов, которые перемещаются внутри Евросоюза.

Переговоры касались предельных тарифов за передачу данных, то есть - пользование Інтернетом в телефоне. Сообщается, что с 15 июня текущего года европейцы смогут путешествовать внутри ЕС без необходимости платить за роуминг.