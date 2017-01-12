10 Января 2017 21:18
Экономика дня
Минус 30 %
Правительство утвердило объемы директивного кредитования на 2017 год
Государство подставит плечо, но только эффективным производствам. Правительство озвучило суммы, которые направит в 2017 на директивное, льготное кредитование.
Объем будет сокращен примерно на 30 % от суммы предыдущего года - до 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Большую часть - миллиард рублей - направят на финансирование госпрограммы развития аграрного сектора. Сокращая объемы директивного кредитования, Беларусь, в том числе, выполняет рекомендации МВФ и Евразийского фонда стабилизации и развития.
Пустые магазины
В Беларуси рекордно выросла вакантность в торговых центрах
Торговые центры не находят арендаторов. Но пока не готовы серьезно снижать ставки аренды.
2016 кардинально изменил ситуацию с обеспеченностью торговой недвижимостью в Минске. Если все предыдущие годы наблюдался дефицит площадей под магазины, то в минувшем году, во-первых, открыто 17 крупноформатных торговых центров. Во-вторых, снизилась покупательская активность. Все это сказалось на уровне вакантности. В среднем по Минску простаивает до 15 %, в новых торговых центрах - до 50 % павильонов.
Лучшие в рейтинге
Сколько тратят на оплату коммунальных услуг в Беларуси и соседних странах
Портал коммунальной грамотности населения подсчитал, сколько тратят на оплату жировки в Беларуси и в соседних странах.
В Беларуси цифра расходов оказалась меньше всех. Причем расчет производился на основании уже повышенных с 1 января тарифов.
Итак, белорусы - 11 % средней заработной платы уходит на оплату коммунальных услуг. 25-35 % - наши соседи (Польша и Литва). А в лидеры попали украинцы, у которых на оплату ЖКХ уходит половина зарплаты.
Традиционно самое дорогое отопление - в Литве, а самое дорогое техобслуживание - в Польше.
Смена настроений
Баррель нефти марки Brent с поставкой в марте опустился до отметки $54,82
Начало новой недели обернулось для рынка нефти резкой сменой настроений. Все попытки затащить фьючерсы выше обернулись провалом.
Баррель нефти Brent с поставкой в марте опустился до отметки $54,82. Драйвером для такого сильного падения стало сообщение Минэнерго США о начале реализации нефти из стратегических резервов. Также СМИ подозревают, что не все страны соблюдают договоренности ОПЕК по сокращению добычи. Это создает избыток нефти на рынке и давит на цену.
Обмен валют
Нацбанк: физлица в 2016 году продали валюты почти на $2 млрд больше, чем купили
Белорусы в 2016 году продали валюты почти на 2 миллиарда долларов больше, чем купили. Особенно очевидным перевес стал во второй половине года.
Об этом говорят цифры статистического отчета Нацбанка. За прошлый год население продало наличной и безналичной валюты на 7 миллиардов 617 миллионов, купило на 5 миллиардов 723 миллиона. Таким образом, чистая продажа инвалюты физлицами составила 1 млрд 894 миллиона.
Валютный рынок
По итогам торгов на БВФБ рубль снизился ко всем валютам корзины
Сегодня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль снизился ко всем валютам корзины.
Доллар минимально плюсовал - 1,964 его официальный курс на завтра. Евро также незначительно подорожал - 2,081 рубля. Российский рубль - 3,2757 за 100 российских рублей.