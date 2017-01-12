Экономика дня

10 Января 2017 21:18

Минус 30 %

Правительство утвердило объемы директивного кредитования на 2017 год

Государство подставит плечо, но только эффективным производствам. Правительство озвучило суммы, которые направит в 2017 на директивное, льготное кредитование.

Объем будет сокращен примерно на 30 % от суммы предыдущего года - до 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Большую часть - миллиард рублей - направят на финансирование госпрограммы развития аграрного сектора. Сокращая объемы директивного кредитования, Беларусь, в том числе, выполняет рекомендации МВФ и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Пустые магазины

В Беларуси рекордно выросла вакантность в торговых центрах

Торговые центры не находят арендаторов. Но пока не готовы серьезно снижать ставки аренды.

2016 кардинально изменил ситуацию с обеспеченностью торговой недвижимостью в Минске. Если все предыдущие годы наблюдался дефицит площадей под магазины, то в минувшем году, во-первых, открыто 17 крупноформатных торговых центров. Во-вторых, снизилась покупательская активность. Все это сказалось на уровне вакантности. В среднем по Минску простаивает до 15 %, в новых торговых центрах - до 50 % павильонов.

Лучшие в рейтинге

Сколько тратят на оплату коммунальных услуг в Беларуси и соседних странах

Портал коммунальной грамотности населения подсчитал, сколько тратят на оплату жировки в Беларуси и в соседних странах.

В Беларуси цифра расходов оказалась меньше всех. Причем расчет производился на основании уже повышенных с 1 января тарифов.

Итак, белорусы - 11 % средней заработной платы уходит на оплату коммунальных услуг. 25-35 % - наши соседи (Польша и Литва). А в лидеры попали украинцы, у которых на оплату ЖКХ уходит половина зарплаты.

Традиционно самое дорогое отопление - в Литве, а самое дорогое техобслуживание - в Польше.

Смена настроений

Баррель нефти марки Brent с поставкой в марте опустился до отметки $54,82

Начало новой недели обернулось для рынка нефти резкой сменой настроений. Все попытки затащить фьючерсы выше обернулись провалом.

Баррель нефти Brent с поставкой в марте опустился до отметки $54,82. Драйвером для такого сильного падения стало сообщение Минэнерго США о начале реализации нефти из стратегических резервов. Также СМИ подозревают, что не все страны соблюдают договоренности ОПЕК по сокращению добычи. Это создает избыток нефти на рынке и давит на цену.

Обмен валют

Нацбанк: физлица в 2016 году продали валюты почти на $2 млрд больше, чем купили

Белорусы в 2016 году продали валюты почти на 2 миллиарда долларов больше, чем купили. Особенно очевидным перевес стал во второй половине года.

Об этом говорят цифры статистического отчета Нацбанка. За прошлый год население продало наличной и безналичной валюты на 7 миллиардов 617 миллионов, купило на 5 миллиардов 723 миллиона. Таким образом, чистая продажа инвалюты физлицами составила 1 млрд 894 миллиона.

Валютный рынок

По итогам торгов на БВФБ рубль снизился ко всем валютам корзины

Сегодня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль снизился ко всем валютам корзины.

Доллар минимально плюсовал - 1,964 его официальный курс на завтра. Евро также незначительно подорожал - 2,081 рубля. Российский рубль - 3,2757 за 100 российских рублей.