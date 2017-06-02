Экономическая безопасность становится приоритетной задачей для Беларуси

2 Июня 2017 19:03

Сегодня об этом говорили на международном форуме в столице. Организован он инициативой "Минский диалог". Встреча собрала широкий круг международных экспертов. Особый интерес для нашей страны представляет вопрос обеспечения экономической независимости. Комментарии и прогнозы специалистов выслушала Ольга Анищенко.

Сегодня на площадке "Минского диалога" эксперты предлагают рецепты экономической безопасности как для еврорегиона в целом, так и для нашей страны в частности. В топе важнейших задач для устойчивого развития белорусской экономики в условиях глобализации называют прежде всего диверсификацию экспорта и снижение зависимости от ключевых торгово-экономических партнеров. Что, собственно, Беларусь декларирует неоднократно. Участники подчеркивают: стратегия правильная. Но пока нынешний торговый расклад сложно назвать комфортным для страны.

Об очевидных дисбалансах с трибуны форума заявляет глава МИД Владимир Макей, подчеркивая: Беларусь стремится к планомерной переориентации внешней торговли. На случай кризиса работа не только с евразийскими (еще и европейскими партнерами, а также странами дальней дуги) гарантирует экономике устойчивость.

А расширению связей поспособствует скорейшее вступление во Всемирную торговую организацию. Процесс активизирован и близится к финалу.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:

"Порядка 10-15 государств осталось, с кем мы должны завершить переговоры. Мы должны поработать над соответствующим документом рабочей группы. И мы сейчас этим плотно занимаемся. Я думаю, мы за достаточно короткий период времени пройдем тот отрезок пути, который нам осталось пройти".

ВТО для Беларуси не только защита торговых интересов страны, но и улучшение делового имиджа. Сегодня это ключевое условие для долгосрочного интереса инвесторов, отмечают на форуме эксперты. Нужны четкие правила работы. Беларусь, к слову, совершенствует закон. Но сегодня инвестполитику все больше стоит выстраивать с учетом глобальных тенденций.

Александр Заборовский, главный советник председателя правления Национального банка Беларуси:

"Мы видим очень серьезный отток капитала с развивающихся рынков. И таким образом делая ставку на привлечение инвестиций, мы должны учитывать эти глобальные тенденции. Быть эффективными с точки зрения институциональной структуры, предлагать те новые инструменты, которые позволят ускорить экономический рост и быть конкурентоспособными в этом глобальном мире".

Прозрачные условия для работы инвесторов, открытость банковской системы, устойчивые международные связи - эксперты говорят об общности условий экономической безопасности для любой страны, добавляя: сегодня на первый план выходят еще и высокие технологии. И Беларусь здесь может быть в авангарде процесса.

Дуглас Гриффитс, замдиректора по международным связям Европейского центра исследования безопасности:

"У Беларуси в этом смысле есть бесспорное преимущество. Это сильная образовательная база. Но при этом должна быть определенная гибкость, чтобы применять, адаптировать эти знания в реальном секторе экономики".

Большое подспорье для деловых контактов - снятие визовых барьеров. Беларусь сделала первый шаг и может рассчитывать на ответную поддержку. В белорусском МИДе заверяют: переговоры по упрощению визового режима с Евросоюзом продолжаются. Но торопиться с выводами не стоит. Первым делом предстоит решить технические вопросы, главный из которых - введение биометрических паспортов для белорусских граждан.