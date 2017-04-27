Достигнутые в Санкт-Петербурге договоренности по нефти и газу полностью выполняются

27 Апреля 2017 21:38

Договоренности по нефти и газу, достигнутые на встрече президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, полностью выполняются. Об этом сегодня в Москве заявил журналистам вице-премьер Беларуси. Владимир Семашко напомнил, что главы государств дали правительствам двух стран жесткий 10-дневный срок для полного урегулирования ситуации в нефтегазовой сфере. 13 апреля сторонами были подписаны все необходимые документы.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Что эти документы дали? Во-первых, мы восстановили объем поставок нефти - 24 млн тонн в год. По нефти отношения отрегулированы до 2024 года включительно. С нас снято невыгодное для нас обязательство поставлять в Россию 1 млн тонн высокооктанового топлива. Все поставки нефти будут идти только трубопроводом. Это выгодно, т. к. железнодорожные поставки нерентабельны. По газу взаимоотношения отрегулировали до 2019 года включительно".

К концу мая должны быть выработаны условия для формирования единого рынка газа. Документ будет отдан на рассмотрение коллегам по ЕАЭС, Армении, Казахстану и Кыргызстану.