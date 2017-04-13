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Документы по развитию бизнеса в Беларуси будут готовы к подписанию в конце мая
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14 Апреля 2017 07:12

Документы по развитию бизнеса в Беларуси будут готовы к подписанию в конце мая

В конце мая документы по развитию бизнеса в Беларуси и сокращению административных процедур со стороны контролеров будут готовы к подписанию. Это проекты декрета и указов Президента. Они вынесены на широкое общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. Изучив все новшества, можно направить свои предложения разработчикам. На эту работу отводится месяц. После рациональные и обоснованные предложения найдут место в нормативно-правовых актах.

Документы вводят мораторий на новые налоги и повышение ставок, сокращают проверки санитарных и пожарных служб, лицензирование сохраняется, только если работа связана со здоровьем людей и экономической безопасностью страны, расширяется список для деятельности с уплатой единого налога, без открытия ИП. А магазины в селах и небольших городах предлагают открывать за одну базовую в год.

  

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