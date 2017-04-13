Экономика
13 Апреля 2017 15:06
Дмитрий Медведев: Россия и Беларусь пришли к решениям, удовлетворяющим обе стороны по цене на газ
Россия и Беларусь пришли к решениям, удовлетворяющим обе стороны по цене на газ и по поставкам нефти. Об этом сегодня на заседании правительства заявил Дмитрий Медведев. Первый протокол, по его словам, определяет объемы поставок российской сырой нефти в период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год трубопроводным транспортом. Второй - устанавливает порядок определения цены на газ для Беларуси в период до 31 декабря 2019 года. Он же предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 предложений по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году. Таким образом, Россия и Беларусь будут последовательно двигаться к единому рынку газа.
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