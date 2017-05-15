15 Мая 2017 21:33

Глава крупнейшего международного сервиса заказа такси Gett сегодня посетил белорусский Парк высоких технологий. Основатель израильской компании Дейв Вайсер встретился с директором ПВТ Всеволодом Янчевским. Стороны обсудили будущее развитие онлайн-сервиса и внедрение технологий искусственного интеллекта в Беларуси. Напомним, что лидирующий игрок на мировом рынке корпоративного такси недавно совершил крупную сделку и приобрел компанию Джуно (резидента Парка высоких технологий) с центром разработки в Минске. Сервис активно тестировался в Нью-Йорке и стал одним из самых популярных у пассажиров мегаполиса. Два года назад этот проект запустили Игорь Магазиник и Тальмон Марко - основатели известного мессенджера Вайбер, разработанного в Беларуси. Сегодня сервисами Gett и Juno интересуются крупнейшие мировые корпорации. К примеру, автомобильный концерн Фольксваген инвестировал в компанию 300 миллионов долларов и сейчас активно занимается развитием беспилотных технологий. За последнее время компании Gett удалось привлечь порядка 640 миллионов долларов инвестиций.

Дейв Вайсер, основатель и совладелец онлайн-сервиса такси Gett: "Juno достиг колоссальных результатов за очень короткий срок, благодаря талантам, которые находятся здесь. Мы хотели бы усилить тот капитал технологичный, который мы сейчас здесь имеем и мы будем дальше его развивать благодаря опять же тому, что сделано сейчас в индустрии с точки зрения налогообложения, с точки зрения институтов и развития талантов в области айти-стартапов. Сейчас происходит революция в области транспорта - беспилотники. Мы стоим у истоков того, когда с помощью этих технологий. Будут управляться автомобили будущего".

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: "У нас был центр разработки компании Juno тоже очень известной. Сегодня это объединенная компания Juno-Gett. Мы очень рады тому, что они сегодня здесь в Беларуси продолжают и будут наращивать свою работу. Для нашей страны это очень хороший знак. Очень хороший знак для Парка высоких технологий. Самое важное то, то что как раз сегодня обсуждали, что вместе с этой компанией к нам придет не просто капитал, не просто инвестирование, а новые идеи, новые технологии. Беларусь может оказаться в центре тех технологических изменений, которые сегодня происходят в мире, а это, пожалуй, самое важное и самое ключевое".

Онлайн-сервис по заказу такси Gett сегодня работает более чем в ста городах по всему миру. Доступен в США, Израиле, Великобритании и России. Технология Gett использует алгоритмы предсказания спроса и искусственный интеллект. Наряду с другими прорывными технологиями, это служит основой для создания беспилотных автомобилей следующего поколения