Дешевле чем природный газ в три раза

12 Июня 2017 21:28

Европейские страны покупают торфяные брикеты и пелеты для каминов в домах и производств, а отечественные цементные заводы и коммунальщики благодаря торфяному импортозамещению снижают валютные расходы на покупку энергоносителей. Как добывают торф на болотах, зачем Индия заказала партию брикетов из Лиды, по какому курсу экологи предлагают продавать кислород с белорусских болот?

Все подробности у Дмитрия Смирнова. Торф, который сегодня добывают на Докудовском месторождении, образовался здесь, когда в Древнем Египте уже стояли пирамиды. Деревья, которые росли тысячи лет назад, сегодня завод формирует в брикеты.

Сегодня главная ценность этих торфяников - энергетическая. Твердое топливо, по словам экспертов, сейчас самый дешевый энергоноситель в стране. Брикеты выигрывают экономическую гонку у нефти и природного газа.

Подсчеты, похоже, заинтересовали и европейских партнеров завода – география рынка брикетов, пелетов и торфяной сушенки расширяется каждый год.

Этот белорусский торфоугольный брикет уже готовят к отгрузке. Совсем скоро его отправят на экспорт - Литва, Латвия, Польша и еще несколько европейских стран. Кстати, используют это твердое топливо не только в энергетических целях. В прошлом году Индия заказала несколько тонн для производства виски.

И все же главный доход предприятия от продажи брикетов на производства, где расход топлива не просто большой, а огромный. Структуры сферы ЖКХ и цементные заводы благодаря торфу экономят сегодня валютные ресурсы, которые прежде отдавали на покупку природного газа. Предприятия планируют довести покупку торфяных энергоносителей до 180 000 тонн в год. Это лишь в Гродненской области.

Добыча торфа – фактически импортозамещающий энергетический проект. Для него на лидском заводе выстроена целая инфраструктура – от производства брикетов до механизмов, которые собирают торф на полях. Вся техника специально разрабатывалась и создавалась белорусскими инженерами для пыльных условий этих черных полей. Здесь даже железнодорожное полотно прокладывают специально от гектара к гектару.

С экономикой и энергетикой тесно взаимодействует еще экология. После закрытия каждой старой торфяной карты вся территория затапливается - предприятие старается восстановить нарушенные природные связи. Сегодня на таких площадях вновь гнездятся птицы и растет тростник. Правда, торфяной слой восстановится не скоро – 1 миллиметр за год. Ученые сегодня предлагают неожиданный компромисс – сохранить и болота, и финансовые источники.

Те, кто добывает торф, похоже, тоже заглянули в будущее, потому что кроме открытия новых месторождений активно диверсифицируют производство. Кроме древесных и тростниковых пелет разрабатывают туристические маршруты и заняты поиском новых энергетических ниш.