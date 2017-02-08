Депутаты и министры обсудили главный документ пятилетки

8 Февраля 2017 21:00

Программу социально-экономического развития Беларуси сегодня обсуждали в Министерстве экономики. Участники заседания – а это экономический блок и депутатский корпус страны – выдвигали свои предложения и пути достижения главной и, пожалуй, ключевой цели на ближайшие пять лет - повышения качества жизни людей. Основные приоритеты в этом направлении звучали и на недавнем Большом разговоре с Президентом. Так, в Беларуси до конца 2020 года будут приняты более 20 законов и 50 указов в отношении бизнеса, инвестиций и реального сектора экономики. В том числе раскрепощение деловой инициативы и создание реальных условий по улучшению ведения бизнеса, снижении ставок по кредитам и создание полноценного финансового рынка с новыми возможностями для финансирования. Подробнее -

Без казенных выступлений, а сразу к делу. В Министерстве экономики говорили о правовых пробелах и их заполнении в ближайшее время.

Депутаты и министры сегодня собрались вместе, чтобы обсудить главный документ пятилетки — Программу социально-экономического развития. Чиновники предлагают законами поддержать малый бизнес, инвесторов и реальный сектор. Депутаты обещают, что уже в этом году правовое поле экономического блока пополнится новыми документами.

В цифрах это выглядит так: 20 законов и почти 50 указов. Причем большинство – это поправки в действующие документы. Именно пробелы в законодательстве сегодня тормозят работу предприятий. Предлагается снижать затраты и находить новые механизмы финансового оздоровления. А взамен нерентабельных производств создавать новые. Ведь не менее 50 000 рабочих мест никто не отменял.

Эта тема поднималась и во время пятничного Большого разговора с Президентом. Главное, чтобы законодательство и лишний контроль не мешали работать добросовестным компаниям. Новые подходы нужны сегодня в управлении бизнесом. А во главу угла ставится не прессинг, а защита прав собственности. Рассматривается возможность досудебного разрешения споров с иностранными инвесторами.

Среди иных предложений по поддержке деловой инициативы – снизить наказание рублем за незначительные нарушения, четко прописать в законах административную ответственность (штрафы и предупреждения) за необоснованное вмешательство контролеров в работу предприятий.

Дать большую свободу бизнесу сегодня готова и налоговая. Проверять финансовую отчетность будут в основном дистанционно, используя электронные сервисы. А вот выезжать непосредственно в фирмы и организации - все реже. Тем самым меньше отвлекать бизнесменов от дела.

Не будут в ближайшие годы повышать и налоговую нагрузку. Сохранят на уровне 26% от ВВП, пересмотрят и подходы к экологическому налогу. Этим чиновники и депутаты говорят: стимулируем открытие своего дела. С этим намерением ратуют и за поправки в закон "О приватизации". Речь идет о сроке исковой давности.

Такие подходы Минэкономики поддерживает и готово действовать в тесной связке с депутатами. Ведь планы амбициозные – к 2020 году рост ВВП не менее 12%. Помочь предприятиям должны и банки дешевыми кредитами. Буквально накануне регулятор заявил об очередном снижении ставки рефинансирования с середины февраля до 16% годовых. К 2020 эту цифру планируют уменьшить вдвое. А этот индикатор напрямую влияет на проценты кредитного портфеля.