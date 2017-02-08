Депутаты и чиновники готовы менять законодательство в экономическом блоке

8 Февраля 2017 19:01

Более 20 законов и 50 указов экономического профиля примут в Беларуси до конца 2020 года. Об изменениях нормативно-правовой базы сегодня говорили чиновники и депутаты на встрече в Министерстве экономики. В законодательной поддержке нуждается бизнес, инвестиции и реальный сектор экономики. В основе - ориентиры Программы социально-экономического развития на пятилетку. В частности, рост ВВП на 15%, снижение инфляции до 5% и ставки рефинансирования до 7% - 9%. Выполнение зависит от прибыльной работы госпредприятий и частников.

Владимир Зиновский, Министр экономики Беларуси:

"Экономика развивается. Экономика развивается как у нас внутри государства, так и рядом в сопредельных странах. Мы же торгуем, у нас 65 процентов нашей продукции уходит на экспорт. Поэтому мы должны встраиваться в мировую систему хозяйствования для того, чтобы быстро реагировать на те внешние вызовы, которые идут для того чтобы поправлять наше законодательство".

Депутаты и чиновники готовы корректировать правовое поле вместе для улучшения бизнес-климата. Во главе угла - защита прав собственности. Рассматривается возможность досудебного разрешения споров с иностранными инвесторами.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сейчас два важных закона, которые будут вносить депутаты: "Об инвестициях" и "О приватизации". Они на слуху, они обсуждались в ходе Большого разговора. Прямые иностранные инвестиции для нас чрезвычайно необходимы. Нужны новые технологии, новые рынки. Нужен новый подход в регулировании экономики, в бизнесе, примеры других стран, на которые мы ориентируемся. Это также Южная Корея как пример внедрения электронного правительства. Это Сингапур. Это пример эффективного госуправления и пример очень быстрых изменений в экономике, социальной сфере".

Среди предложений по поддержке деловой инициативы - снизить наказание рублем за незначительные нарушения, четко прописать в законах административную ответственность за необоснованное вмешательство в работу предприятий-контролеров.