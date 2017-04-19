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Делегацию из Нижнего Новгорода сегодня принимали в белорусском правительстве
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20 Апреля 2017 19:02

Делегацию из Нижнего Новгорода сегодня принимали в белорусском правительстве

По словам премьер-министра, фундаментом двухсторонних отношений наших стран служат именно взаимоотношения с регионами. Кроме того, Андрей Кобяков подчеркнул, что есть все предпосылки расширить кооперацию. Беларусь может помочь в строительстве объектов для проведения чемпионата мира по футболу.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Мы хотим, где это возможно, или там, где уже участвуем, увеличить наше присутствие в подготовке Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы готовы поучаствовать в строительстве объектов, может в завершении, может необязательно генеральными подрядчиками. У нас есть соответствующий опыт, есть соответствующие структуры, которые могут в Российской Федерации строить".

Детально о проектах сейчас говорят предприниматели и руководители производств на Совете делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области. Ожидается и подписание плана совместных действий на год.

  

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