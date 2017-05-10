Делегация Туркменистана находится с трехдневным визитом в Беларуси

10 Мая 2017 15:00

Белорусские специалисты готовы принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Калинин во время заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Напомним, недавно был введен в строй Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Для нашей страны это один из самых масштабных проектов, реализованных за рубежом. Сегодня проходит тендер на строительство еще одного предприятия, где может быть полезен опыт белорусских специалистов. Делегация во главе с зампредседателем Кабинета министров Туркменистана в рамках трехдневного визита в Беларусь посетит предприятие "Штадлер"; есть также заинтересованность в изучении опыта строительства нашей второй кольцевой автодороги.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы обсуждали тему новых точек роста. Это поставка нашей продукции "Штадлер" - электрических поездов. Говорили о наращивании поставки медицинского оборудования, лекарств. Мы говорили о наращивании наших белорусских брендов - это МАЗ и трактор. В этом году планируется поставить 550 МАЗов и тракторов".

Также есть предложение для белорусских дорожников принять участие в строительстве автодороги в Туркменистане. За прошлый год взаимный товарооборот между странами составил около 300 миллионов долларов. Беларусь и Туркменистан поставили задачу выйти на полмиллиарда.