Делегация из Пакистана посетила МАЗ

3 Февраля 2017 19:03

Продолжается визит в Беларусь представительной делегации из Пакистана. Стороны прорабатывают цель в миллиард долларов товарооборота к 2020-му году, которую поставили на встрече у Презиидента. Сегодня гости посетили Минский автомобильный завод.

Председатель сената парламента Миан Раза Раббани проехал на новой модели автобуса МАЗ. Затем уже в формате круглого стола стороны обсудили перспективы сотрудничества. С Пакистаном Минский автомобильный завод работает. В регион поставлено два опытных полноприводных автомобиля, и сейчас они должны пройти годовые тесты. По результатам испытаний, к 2018 году планируется поставить в страну около 600 единиц техники.

Антон Кривошеев, начальник отдела экспорта ОАО "МАЗ": "Специально для рынка Пакистана у нас разработана модель с двигателем и коробкой, которые великолепно себя зарекомендовали, которые уже на текущий момент используются во многих странах, и мы очень надеемся, что эта техника будет востребована на рынке Пакистана".

Сегодня МАЗ прорабатывает возможность создания на территории Пакистана сборочных производств.