Делегация Египта знакомится с потенциалом АПК Беларуси

31 Января 2017 07:13

Вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольствия обсудили в Витебской области. Представителей арабской республики интересует технология выращивания овощей закрытого грунта, переработка мяса птицы и хлебопечение. В Орше делегация побывала в тепличном хозяйстве, которое специализируется на выращивании цветов и декоративных хвойных растений. Также гости посетили выставку-презентацию ведущих предприятий АПК северного региона.

Маджи Мухаммад Ахмад, директор департамента продовольственной безопасности Агентства по национальным проектам Египта: "Сегодня наша делегация ознакомилась с продукцией белорусского производства. Нам очень понравилось и молоко, и мясо. Нам многое еще предстоит увидеть".

Леонид Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Главой государства поставлена задача обеспечить углубление сотрудничества с африканским континентом. В частности с Египтом. Мы здесь ознакомились с достижениями мясоперерабатывающей, молочной промышленности. Сейчас будем обсуждать именно ту тему, которая интересует и нашу страну, и Египет".

В Беларуси египетская делегация посетит еще множество объектов. Итоги встречи подведут в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия уже завтра.