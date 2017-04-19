Cупермашина МАЗ для очистки городских стоков

19 Апреля 2017 21:18

В экономике Беларуси и ее росте немалый вклад у машиностроительных компаний. Техника от ведущих белорусских брендов - одна из главных экспортных позиций. К слову, в диверсификации рынков сбыта сегодня все более актуальной становится продукция совместных предприятий. Накануне Минский автомобильный завод закрепил свое сотрудничество с китайской корпорацией "Зумлион" началом строительства нового завода в индустриальном парке "Великий камень". В перспективе там будут собирать, к примеру, автокраны. И вот МАЗ презентует свое новое "детище" - супермашину для очистки городских стоков. На этот раз технику создали в партнерстве с датчанами.

О том, какую пользу на улицах городов приносят инновации, - Алексей Кондратенко. Эти автобусы завоевали доверие миллионов пассажиров, а грузовики стали классикой машиностроения. А еще "МАЗ" - это автомагазины, школьный транспорт, спортивные автомобили для ралли.

Сегодня Минский автозавод также успешно развивает и производство специальной техники. Здесь у холдинга партнеры из Германии, Китая, Дании. К слову, новинки совместной работы со скандинавами сегодня и презентовали. Например, супермашина для очистки городских стоков незаменима там, где нужно предотвратить потопы после ливней.

Отмыть до блеска даже самое труднодоступное место такой спецтехнике под силу! В арсенале машины - вакуумный насос, который создает давление до 160 атмосфер. Для сравнения, в шине грузовика оно в 20 раз меньше.

В итоге такая техника уже завтра уедет в Санкт-Петербург, спрос со стороны Минска - не менее 20-ти машин.

Объединить лучшие разработки с доступной ценой, надежностью и высоким качеством! Вице-премьер, а в прошлом инженер-конструктор Владимир Семашко, хорошо знает суть вопроса, поэтому уверен - в международном сотрудничестве машиностроителей немало плюсов. В том числе это диверсификация дальнейшего экспорта.

В ритмах танго заявляют о себе маневренные погрузчики, а тракторы "примеряют" дорожно-коммунальные "доспехи". У Амкодор и МТЗ - свой вклад в инновационный подход к созданию спецтехники.

Коммунальная техника - не единственное, в чем у наших предприятий есть преимущества. И, судя по компактной площадке у завода МАЗ, где они разместились, машины "просятся" на простор. Возможность продемонстрировать весь спектр машиностроения в большом формате будет уже в июне. Минск примет у себя сразу две масштабные промышленные выставки: "Белагро" и "Экспо-Раша-Беларус-2017".