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Cпикеры парламентов Беларуси и Пакистана обсудили укрепление торгово-экономических связей
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10 Апреля 2017 19:02

Cпикеры парламентов Беларуси и Пакистана обсудили укрепление торгово-экономических связей

Развитие полноформатного взаимодействия Беларуси и Пакистана невозможно без эффективного межпарламентского диалога. Об этом говорили сегодня в Исламабаде на встрече спикеров парламентов двух стран. Владимир Андрейченко и Сардар Аяз Садик обсудили укрепление торгово-экономических связей с учетом договоренностей руководства двух стран. Спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана подчеркнул то большое значение, которое придает его страна визиту белорусов. И готовность содействовать росту товарооборота до миллиарда долларов. Также в Исламабаде белорусские парламентарии встречались с министром национальной продовольственной безопасности и исследований. Сотрудничество в сфере АПК обсудят и завтра на первом совместном сельхозфоруме.

  

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