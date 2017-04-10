Cпикеры парламентов Беларуси и Пакистана обсудили укрепление торгово-экономических связей

10 Апреля 2017 19:02

Развитие полноформатного взаимодействия Беларуси и Пакистана невозможно без эффективного межпарламентского диалога. Об этом говорили сегодня в Исламабаде на встрече спикеров парламентов двух стран. Владимир Андрейченко и Сардар Аяз Садик обсудили укрепление торгово-экономических связей с учетом договоренностей руководства двух стран. Спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана подчеркнул то большое значение, которое придает его страна визиту белорусов. И готовность содействовать росту товарооборота до миллиарда долларов. Также в Исламабаде белорусские парламентарии встречались с министром национальной продовольственной безопасности и исследований. Сотрудничество в сфере АПК обсудят и завтра на первом совместном сельхозфоруме.