17 Января 2017 21:21

Чекам "Имущество" определили крайний срок. В середине 2019 они завершат свое обращение. Напомним, это своего рода доля каждого гражданина в имуществе государства. В этом году список предприятий для обмена на чеки "Имущество" расширен до 104. Какие компании представлены и как совершить выгодный обмен? В нюансах разбиралась Ксения Лебедева.

Валяльно-войлочная фабрика в Смиловичах - одно из предприятий, акции которого можно получить в обмен на чеки "Имущество". Фабрика с богатой историей: в марте следующего года ей исполнится 90. Выпускают здесь валенки. Казалось бы, обувь из прошлого века. Но в современном дизайне она и в наши дни нарасхват.

70% продукции фабрики идет на экспорт. Однако география поставок валенок из Смиловичей постоянно расширяется. Уже более 10 стран. В списке ценителей натуральной обуви из шерсти Россия, Латвия, Казахстан, Канада и Финляндия.

Валенки по-прежнему делают вручную. Машины используют лишь для закрепления подошвы и украшений.

Белорусам, у которых на руках остаются чеки "Имущество", специалисты советуют присмотреться к подобным предприятиям. Многие уже выплачивают акционерам достойные дивиденды.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи: "В 2016 году в торговой системе "Биржа" заключено около 3 000 сделок на сумму более 50 млн деноминированных рублей. На внебиржевом рынке - около 2 000 сделок на сумму около 60 млн деноминированных рублей".

В этом году список предприятий для обмена на чеки "Имущество" расширен. Добавили 13 новых акционерных обществ. С полным списком можно ознакомиться в отделениях Беларусбанка.

Андрей Коновалов, главный специалист департамента розничного бизнеса ОАО "АСБ "Беларусбанк": "Гражданину Беларуси необходимо обратиться в структурное подразделение банка и предъявить специалисту сертификат чеков "Имущество" и паспорт, удостоверяющий личность. Подписываем соответствующий договор. Процедура занимает 10-15 минут. В случае утери сертификата чеков "Имущество" банк выдаст дубликат".

Несмотря на простоту процедуры обмена, сейчас, спустя 20 лет после выпуска чеков "Имущество", на руках у населения едва ли не половина этих ценных бумаг.

Андрей Нагорный, консультант управления учета и распоряжения акциями Госкомитета по имуществу Беларуси: "Около 240 миллионов чеков. Это 40% примерно. Предлагается для обмена около 19 млн чеков. Но, исходя из статистики обмена прошлых лет, за год обменивается не более 500 000 чеков. Поэтому этого количества акций пока достаточно".

Срок обмена чеков "Имущество" переносился уже неоднократно. Планируется, что в середине 2019 они окончательно прекратят хождение. До этого времени важно определиться с предприятием, на акции которого обменять именные ценные бумаги.