Cегодня День энергетика

22 Декабря 2016 12:19

В нашей стране сегодня отмечают День энергетика. Праздник для 70-ти тысяч человек, которые обеспечивают работу энергетической системы страны. Это сложный комплекс, включающий в себя электростанции, котельные, электрические и тепловые сети. Первая электроэнергия уже получена и на самой крупной гидроэлектростанции Беларуси - Витебской ГЭС.

Рассказывает Ольга Масловская.

Информационное табло отсчитывает часы безаварийной эксплуатации. В работе все четыре гидротурбины. Их запускали поочередно. На последнюю поток воды подали всего несколько часов назад.

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора РУП "Витебскэнерго": "ГЭС будет функционировать круглогодично. В весенний паводок она будет работать с большей мощностью. Оборудование, которое смонтировано здесь, очень чувствительно к расходу воды, поэтому даже на минимальных расходах оборудование будет работать".

Витебская ГЭС самая мощная в Беларуси. Энергии, извлекаемой из воды, хватит, чтобы обеспечить электричеством Витебский район. Сейчас гидроузел работает в тестовом режиме. Завершаются работы по благоустройству территории.

Сюй Цуньцзян, директор строительства Витебской ГЭС (Китай): "Для любой гидроэлектростанции ключевым моментом является начало выработки электроэнергии. Мы этот этап успешно преодолели. Запуск всех турбин прошел по плану".

За плечами специалистов китайской инжиниринговой компании строительство электростанций на Янцзы и Хуанхэ. В Беларуси работают впервые и готовы участвовать в тендере на возведение аналогичного объекта. Витебская ГЭС первая, но не единственная станция на Западной Двине. В планах целый каскад гидроузлов. Специалисты говорят: только так можно извлечь максимальную пользу из энергии воды.

Идея строительства каскада электростанций на реке Западная Двина родилась еще в Советском Союзе. Проект разработали в 80-х, но вернулись к нему белорусские инженеры только спустя три десятилетия. В поддержку Витебской и Полоцкой ГЭС на главной водной артерии северного региона возведут еще Бешенковичскую станцию.

Сейчас идут поиски инвестора для строительства ГЭС недалеко от Бешенкович. А работы на Полоцком гидроузле близки к завершению. Из обводного канала реку вернули в привычное русло. В феврале запустят первую из пяти гидротурбин.