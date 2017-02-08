Более 20 законов и 50 указов экономического профиля примут в Беларуси до конца 2020 года

8 Февраля 2017 15:00

Об изменениях нормативно-правовой базы сегодня говорили чиновники и депутаты на встрече в Министерстве экономики. В законодательной поддержке нуждается бизнес, инвестиции и реальный сектор экономики. В основе - ориентиры Программы социально-экономического развития на пятилетку. В частности, рост ВВП на 15%, снижение инфляции до 5% процентов и ставки рефинансирования до 7 - 9. Выполнение зависит от прибыльной работы госпредприятий и частников. Но пока много нерешенных проблем остается в правовом поле.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сейчас два важных закона, которые будут вносить депутаты: "Об инвестициях" и "О приватизации". Они на слуху, они обсуждались в ходе Большого разговора. Прямые иностранные инвестиции для нас чрезвычайно необходимы. Нужны новые технологии, новые рынки. Нужен новые подход в регулировании экономики, в бизнесе, примеры других стран, на которые мы ориентируемся. Это также Южная Корея как пример внедрения электронного правительства. Это Сингапур. Это пример эффективного госуправления и пример очень быстрых изменений в экономике, социальной сфере".

Среди предложений по поддержке деловой инициативы - снизить наказание рублем за незначительные нарушения, четко прописать в законах административную ответственность за необоснованное вмешательство в работу предприятий-контролеров.