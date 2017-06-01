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Бизнес Германии может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества ЕАЭС и ЕС
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1 Июня 2017 19:02

Бизнес Германии может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества ЕАЭС и ЕС

В этом уверено бизнес-сообщество двух стран. В Минске сегодня состоялось заседание белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества. Наша страна готова отвести немецкому бизнесу особую роль в планах по модернизации и структурной перестройке экономики. Большой потенциал для взаимодействия просматривается также в сферах транспорта и логистики, производства и переработки сельхозпродукции.

Эксперты уверены, белорусско-германский деловой совет должен внести весомый вклад в продвижение идеи создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

  

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