Бизнес Германии может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества ЕАЭС и ЕС

1 Июня 2017 19:02

В этом уверено бизнес-сообщество двух стран. В Минске сегодня состоялось заседание белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества. Наша страна готова отвести немецкому бизнесу особую роль в планах по модернизации и структурной перестройке экономики. Большой потенциал для взаимодействия просматривается также в сферах транспорта и логистики, производства и переработки сельхозпродукции.

Эксперты уверены, белорусско-германский деловой совет должен внести весомый вклад в продвижение идеи создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.