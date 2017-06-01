Без бензина и с пользой для экологии

1 Июня 2017 18:20

Первый белорусский электромобиль уже собран наполовину. Его кузов производят на совместном белорусско-китайском заводе, комплектующие - разработка наших ученых. Сейчас в электрокаре импортная только батарея. Но и ее со временем планируют выпускать у нас. Работают ученые в режиме нон-стоп, чтобы белорусский электромобиль можно было протестировать уже этим летом.

Эксклюзивные кадры и подробности в "Панораме".







