Главная>>Экономика>>Без бензина и с пользой для экологии
Экономика
RSS

1 Июня 2017 18:20

Без бензина и с пользой для экологии

Первый белорусский электромобиль уже собран наполовину. Его кузов производят на совместном белорусско-китайском заводе, комплектующие - разработка наших ученых. Сейчас в электрокаре импортная только батарея. Но и ее со временем планируют выпускать у нас. Работают ученые в режиме нон-стоп, чтобы белорусский электромобиль можно было протестировать уже этим летом.

Эксклюзивные кадры и подробности в "Панораме".

белорусский-электрокар3_600.jpg

белорусский-электрокар1_600.jpg

 

Другие новости

Экономика дня 30.05.2017 21:22 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =