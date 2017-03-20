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Березовый сок Клецкого производства поедет в Германию, Австралию и Китай
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21 Марта 2017 15:20

Березовый сок Клецкого производства поедет в Германию, Австралию и Китай

Консервные предприятия Минской области прокладывают новые экспортные пути по всему миру. Например, сто тонн березового сока Клецкого производства направят за границу. Впервые - в Германию, Австралию и Китай. Современная упаковка позволяет сохранять напиток свежим несколько месяцев. Кроме того, на предприятии готовят и продукт сезона - микс молока и сока для детей.

Развивают и еще одно направление "здорового фастфуда" - вакуумную консервацию овощей и зерновых. Продукты заранее варят на пару, чтобы они сохраняли полезные свойства.

  

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