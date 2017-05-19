Белорусскую продукцию знают и потребляют почти в двух сотнях стран мира

18 Мая 2017 21:19

Такие цифры приводит внешнеэкономическое ведомство Беларуси. Мы продаем нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, металлопродукцию, грузовые автомобили и тракторы, а также молочную и мясную продукцию. Заметно прибавили в последние годы к основным статьям экспорта и компьютерные, строительные и логистические услуги. Более точную оценку нашему экспортному потенциалу представят уже завтра на ежегодном конкурсе "Лучший экспортер года". Подробнее - Ксения Лебедева.

Уже более 180 стран знакомы с маркировкой "Сделано в Беларуси". На имидж страны работают как флагманы белорусской промышленности, так и небольшие частные организации. Лучших определят уже завтра по итогам национального конкурса.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Предприятия, которые сегодня вышли в финал, это фактически 20% нашего экспортного портфеля. Это серьезная цифра. Около 8 миллиардов долларов экспортных поставок. Предприятия-победители, которые завтра получат призы, работают на рынках 103 государств".

Чтобы расширять географию экспорта, предприятия модернизируют свои производства. Так, чтобы поставлять лекарства в страны Западной Европы и США, фармацевтической компанией был спроектирован и построен в соответствии с международными требованиями новый корпус.

Андрей Шидловский, начальник управления маркетинга и организации продаж фармацевтической компании: "Дополнительно к традиционным рынкам экспорта - это СНГ - в настоящее время ведется работа по расширению и диверсификации экспортных рынков. На сегодня ведутся поставки на такие новые рынки, как Вьетнам, Монголия, Ирак, Корея. Достаточно давно предприятие поставляет продукцию в страны Евросоюза".

Число участников конкурса ежегодно растет. В этом их 144. Из них выберут лишь 22 победителя. Критерии оценки традиционные - экспортные показатели, то есть - цифры.

Однако в этом году добавили еще один - освоение новых рынков. В приоритете - страны Дальней дуги.

Около 50% от общего объема белорусского экспорта услуг занимают транспортные. Связано это, прежде всего, с выгодным географическим положением страны. Ключевые перевозки транзитные. Сегодня главную статью дохода занимает маршрут Китай - Европа - Китай.

Это контейнерные перевозки по железной дороге. Для Беларуси сегодня стратегические. С конца прошлого года основные маршруты в Китай: Ланьчжоу, Иу, Тяньчжинь - Колядичи. В этом году к ним добавлены маршруты Чанша и Ченду - Колядичи.

Александр Янчевский, первый заместитель гендиректора транспортно-логистической компании: "Создание несколько лет назад в Китае нашего представительства способствует улучшению сервиса услуг, которые мы можем оказать не только в Беларуси, Европе, но и в Китае. И оно способствует росту объема перевозок".

Национальной программой развития экспорта определена стратегия до 2020 года. Треть поставок - страны СНГ и Россия. Треть - ЕС. И такая же часть - страны Дальней дуги. Постепенно белорусские компании завоевывают благодаря сочетанию качества и цены даже самые далекие уголки земного шара.