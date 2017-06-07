Белорусское председательство дает новые возможности для Центрально-Европейской инициативы

8 Июня 2017 19:05

Сегодня об этом заявила заместитель генерального секретаря организации, выступая на конференции "Наводя мосты между Европой и Азией" в привязке к инициативе "Один пояс - один путь". По мнению Маргот Клестиль-Леффлер, это уникальная международная платформа, которая позволяет и Беларуси развивать сотрудничество со всеми странами Инициативы, укреплять взаимодействие с Евросоюзом.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Для Беларуси, которая в этом году председательствует в Инициативе, мероприятие, которое проходит под его эгидой, предоставляет возможность представить интересы страны. Считаю, что потенциал инвестиционных возможностей Евросоюза в Беларуси пока что используется не в полной мере".

В то же время активное политическое взаимодействие между странами региона уже трансформируется в конкретные проекты.

Виктор Довгань, замминистра инфраструктуры Украины: "Очень важно нам работать, и это инициатива вашего Президента, поддержанная нашим руководством, возобновлять судоплавание по Днепру. Это небольшие деньги, но перспектива огромнейшая. Мы уйдем от дорог, от грузовиков, вагонов, которых нам не хватает. Мы уйдем в самый экологичный и дешевый вид перевозки - перевозка речным транспортом. И это наша артерия как Дунай в Европе".

В пятницу делегации стран участниц Центральной-Европейской инициативы продолжат встречаться на минских площадках. Знаковой станет презентация проекта “Единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона”.