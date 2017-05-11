Белорусско-российские проекты в городе на Оке

11 Мая 2017 21:05

Понятно, что рамками одной области региональное сотрудничество Беларуси и России не ограничивается. Еще один свежий пример - Калуга. Там губернатор области и министр архитектуры и строительства нашей страны заложили камень в честь начала стройки школы на тысячу мест. Она будет находиться в микрорайоне Веснушки, который возводят белорусы. И это далеко не единственный совместный проект. О нынешних и будущих белорусско-российских проектах в городе на Оке - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

Калуга - старинный город на берегу Оки. Здесь начинал свою военную карьеру маршал Советского Союза Жуков, жил и работал теоретик космонавтики Циолковский. Современная Калуга - город небольшой, проживает около 400 000 человек, но молодой, средний возраст населения 35-40 лет. Поэтому необходимо новое, комфортабельное жилье. В этот российский регион белорусские строительные компании пришли в 2013 году. Уже построен микрорайон Малиновка. На очереди новая стройка - мини-полис Веснушки.

Веснушки - одна из самых масштабных жилых застроек в городе Калуга. Микрорайон находится на правом берегу Оки. Здесь будет построено 43 дома на 5 400 квартир. То есть в среднем здесь будет проживать от 10 000 до 15 000 человек.

Микрорайон Веснушки вошел в федеральную программу "Жилье для российской семьи". Поэтому квартиры здесь должны быть не только комфортабельными, но и доступными. Сегодня средняя стоимость - от 35 000 российских рублей за квадратный метр. Если сравнивать, то в Москве сумма начинается от 100 000. Право возводить этот микрорайон было отдано именно белорусам. Проверенная репутация, качественное строительство и лояльные цены.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области России: "У нас уже сложилась замечательная практика сотрудничества с белорусскими строителями. Они никогда нас не подводили. Работают очень качественно, все в срок делают. Уже построен микрорайон Малиновка, очень хорошо себя зарекомендовал, знают не только в Калуге, но и во всей области".

Проект "Веснушки" - это полностью белорусский бренд. То есть это не только опыт, профессионализм и руки белорусских строителей. Это еще и отечественные разработки и материалы.

Анатолий Черный, Министр архитектуры и строительства Беларуси: "Вот эти все проекты крупнопанельного домостроения - это 6 наших заводов крупнопанельного домостроения - привозят сюда свою продукцию, здесь же монтируется нашими же людьми, ну, и практически вся инженерная инфраструктура, сети - тоже работают наши строители, водопровод, канализация - тоже делают белорусы в этом микрорайоне".

Начиная строительство микрорайона Веснушки, белорусы понимали: строят для молодых семей. А значит, необходима школа. Камень в честь начала ее строительства заложили губернатор Калужской области и министр архитектуры и строительства Беларуси. Это будет трехэтажное здание на тысячу человек. Три спортивных зала, волейбольная и баскетбольная площадки, стадион для мини-футбола, актовый зал, медицинский пункт, столовая – все соответствует современным технологиям и дизайну. Школа появится уже в конце этого года. Символичный камень – это также залог на будущие проекты. К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, белорусы построят в Калуге несколько спортивных стадионов.