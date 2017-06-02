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Белорусско-китайский производитель "Зумлион-МАЗ" выходит на российский рынок
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2 Июня 2017 12:07

Белорусско-китайский производитель "Зумлион-МАЗ" выходит на российский рынок

Свой первый автокран компания представляет на крупнейшей строительной выставке в Москве. На нем установлена стрела рекордной длины - 33 метра, которая может поднимать практически любые грузы на высоту 12-этажного дома. Еще одно преимущество - оптимальное распределение напряжения, которое делает конструкцию более устойчивой и надежной. К тому же автокран использует одно из лучших шасси в СНГ. Его выпускают на Минском автозаводе.

В выставке строительной техники и оборудования участвуют ведущие компании стран СНГ. Она дает возможность компаниям из разных стран презентовать себя на международной арене.

  

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