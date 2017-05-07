Белорусско-китайские социальные проекты. В деревне Быкачино построят дорогу

6 Мая 2017 21:12

В деревне Быкачино, которая расположена рядом с индустриальным парком "Великий камень" построят новую дорогу. Объект небольшой - всего полтора километра, но важный как для местных жителей, так и компаний парка. В перспективе его закольцуют с трассой М1. Все это инициатива одного из крупнейших резидентов: дорога строится за средства благотворительного фонда "Чайна мерчантс групп". Как отметили сегодня на торжественной церемонии, в перспективе таких социально значимых проектов, связанных с развитием парка "Великий камень", будет все больше.

Ху Чжэн, председатель совета директоров компании "Чайна мерчантс групп" (Китай): "Объединяя бизнес-проекты с реализацией социальных инициатив, мы укрепляем и дружбу между нашими народами. Я вижу радость местных жителей, и думаю, что вместе нам удастся много достигнуть".

Михаил Загорцев, председатель Смолевичского райисполкома:

"Мы понимаем, что необходимо обучение на китайском языке. В том числе и в нашем лицее. В этом году будет строиться социальный дом, планируется школа-сад на 740 мест в Смолевичах - плюс автобусный маршрут. То есть, это перерастает в деловое сотрудничество, базируясь на социальных проектах и на дружбе".

А уже через неделю в самом индустриальном парке "Великий камень" откроют первый крупный объект. Это логистический центр, который станет мощным пунктом для грузов из Китая в Европу и наоборот.