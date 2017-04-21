Белорусский ПВТ пополнился новыми резидентами

20 Апреля 2017 21:11

Белорусский Парк высоких технологий пополнился новыми резидентами. Это всемирно известные IT-компании с центрами разработок в Беларуси. К примеру, создатели приложения "Фэбби" внедряют искусственный интеллект в смартфоны. Технология позволяет изменить задний фон на фото или видео. В будущем планируют создать виртуального визажиста и даже дать фору голливудским спецэффектам. А сервис "Панда-Док" уже внедрили в систему "Гугл-Док" и "Майкрософт". По сути, белорусы на сегодня имеют самый удобный сервис по управлению электронными документами. Среди новаторов - музыкальное приложение "Гисмарт" - гитары, клавишные и барабаны в кармане - и инженерные гении из компании "Инката", которые способны помочь старатапам в производстве продукта любой сложности. На данный момент - плюс 8 резидентов в парке. О новом этапе развития ПВТ - репортаж Дмитрия Титова.

В белорусском Парке высоких технологий появились новые резиденты. Это компании, которые делают свой оригинальный продукт. Всего месяц назад именно об этом шла речь при посещении Президентом одного из ведущих белорусских IT-разработчиков.

В минском офисе компании "Инката", как и в японской автомобильной корпорации, придерживаются философии бережливого производства. Бестселлер “Дао-Тойота” - для сотрудников настольная книга. Здесь могут собрать все, начиная от клавиатуры и заканчивая беспилотниками.

По мнению Олега Кондрашова, для коммерческой успешности проекта необходимо три основных качества: владение своим предметом, опыт в конструировании и производстве.

А вот в этом офисе полигоном для изучения искусственного интеллекта стал старый ковер. Его в свое время повесил руководитель компании "Эйметер" и сооснователь сервиса "Мэпс.ми" - Юрий Мельничек.

Сегодня кипит работа над приложением, позволяющим менять фон селфи. Разработчики нацелены на целый Голливуд в смартфоне.

Буквально недавно компания "Эйметер" приняла 2 принципиальных решения вступить в ПВТ и хранить интеллектуальную собственность в Беларуси.

А здесь музыка не отвлекает от работы. Гитара, барабаны и даже диджейский пульт теперь могут умещаться в кармане. Симулятор игры на пианино попал в мировой топ самых скачиваемых игр на "Гугл-плей", обогнав при этом "Покемон гоу". Мобильным приложением воспользовалось более 160 миллионов пользователей.

Разработчики приложения Gi Smart планируют обучить игре пользователей, которые ни разу не держали, к примеру, гитару в руках. Инструменты Парка высоких технологий уже используют во всем мире!

Открыть новую страницу в IT-сфере в Беларуси и быстро распространить программный продукт удалось и разработчикам компании "Панда Док" — буквально несколько дней назад они стали резидентами ПВТ. Команда во главе с Микитой Микадо сделала удобным процесс оформления и подписи цифровых документов. Его иcпользуют в своих сервисах такие гиганты, как "Майкрософт". Инструмент стал одним из первых официальных дополнений к Google Docs.

Государство открывает новый этап в построении IT-страны, об этом говорил Александр Лукашенко во время посещения успешных компаний в области искусственного интеллекта и дополненной реальности.

В Беларуси планируется создать самые комфортные условия для развития всех видов IT-индустрии.

Как раз поиск таких людей проходил накануне в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий. И 8 новых резидентов - это только начало. Сегодня ПВТ начинает делать ставку на мощную поддержку белорусских стартапов - именно там будут рождаться новые идеи, инновационные продукты и будущие мировые IT-звезды.