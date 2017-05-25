Белорусский промышленный форум проходит в Минске

23 Мая 2017 21:20

Крупнейший в стране смотр передовых технологий и инноваций в промышленности проходит в Минске. Сегодня это международный выставочный проект, который курирует правительство Беларуси. А также главный ориентир для промышленников нашей страны и зарубежных партнеров. Ведь ежегодно здесь представляют самые прогрессивные технологии и оборудование. Чем удивляет форум в этом году, - репортаж Ольги Анищенко.

Руслан Кругляков уже полгода "печатает" сердца для маленьких пациентов РНПЦ детской хирургии. Его принтер, а разработка, кстати, белорусская, научился создавать важнейший человеческий орган, используя одновременно различные материалы. В том числе растворимые. Это позволит хирургу провести диагностику максимально точно. Но помимо точности, для пациента ведь важно и время. Бывает, макет сердца нужен срочно. Пока на его создание уходит неделя.

Это пока будущее. Но на Белорусском промышленном форуме оно становится обозримым. Вот такой будет, к примеру, коммунальная техника. Пока в миниатюре. Машину заказала столица. Ведь в мегаполисе, где автотранспорт в избытке, коммунальным службам, ответственным за уборку, порой не развернуться. Но этот образец справится с самой сложной задачей.

Отсюда, с этой площадки Футбольного манежа, получают старт практически в жизнь многие ноу-хау ученых и производителей со всей страны. По сути, это такая тестовая площадка, где потенциально оценивают возможность применения каждой технологии, инновации в реальном секторе экономики. Поэтому так высок интерес белорусских промышленников. Не меньший он и со стороны зарубежных гостей. Для них форум презентует экспортный потенциал Беларуси.

Экспорт, как известно, главный показатель работы экономики.

Вклад промышленников, судя по цифрам первого квартала, заметен. Почти на 70 % приросли поставки за пределы страны грузовой техники. На 20 % вырос экспорт тракторов. Также плюс 60 пунктов у медпрепаратов. Другие выгодные товарные позиции - это белорусская молочка, а также калийные удобрения.

Сегодня на открытии промышленного форума вице-премьер также говорит об успехах. Промышленное производство прибавляет ежемесячно. С начала года - уже плюс 5,5%. Рост увязан, во-первых, с восстановлением поставок нефти. Но и заслуга машиностроителей очевидна, говорит Владимир Семашко. Еще бы решить вопросы оборотных средств автогигантов.

К слову, если не все, то многие производители на площадке форума демонстрируют новые образцы техники - автомобильный, тракторный заводы. Представлен и белорусско-китайский автопром. Его будущее, кстати, уже определено. Пилотное производство авто полного цикла на заводе "БелДжи" запустят в следующем месяце.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "К концу года мы уже должны иметь предприятие, которое имеет мощность 60 тысяч автомобилей в год. Если все пойдет нормально, продажи пойдут, то в принципе завод имеет потенциал в 120 тысяч машин в год".

Теперь в Беларуси намерены решить задачу локализации производства комплектующих для завода. Т.е. выпуск запчастей на месте, на территории нашей страны. Тем самым снизить импорт и поддержать белорусских производителей.

Впрочем, форум в ожидании новых крупных производственных инициатив. Ведь китайское представительство здесь - это почти 30 компаний. Немало и российских гостей. Одним словом, расчет не только на плодотворный диалог, но и, конечно, на новые контракты.