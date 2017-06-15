15 Июня 2017 21:23

Две золотые звезды - "За превосходный вкус". Белорусский бренд "Менск" высоко оценили на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Продукция производится Минским заводом виноградных вин и была разработана специально к юбилею белорусской столицы. И пусть о вкусах не спорят, впрочем, здесь и не пришлось. Удивить лучших мировых сомелье и столь искушенных мэтров высокой кухни было весьма непросто, но марка "Белорусское" уже давно синоним качества. О высокой оценке мировых экспертов - Ксения Лебедева.

Идея создания бренда "Менск" появилась два года назад, когда городские власти посещали столичное предприятие. Было предложено произвести премиальный напиток, который мог бы стать визитной карточкой города.

Иван Троцкий, гендиректор ЗАО "Минский завод виноградных вин": "Считаю, что качественные спиртные напитки могут стать одними из самых узнаваемых товаров экспортного потенциала Республики Беларусь. Сегодня мы экспортируем ликероводочную продукцию в 17 стран мира, в том числе и на новые и, на наш взгляд, перспективные рынки, такие как Китай иТурция. Планируем, что в этом году мы продадим за рубеж крепкого алкоголя на сумму 3 млн долларов".

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий отметил, что такая высокая оценка столичного предприятия на международном конкурсе в Брюсселе поможет конкурировать с мировыми брендами. Хотя "Сделано в Беларуси" - это уже давно синоним качества.

Андрей Доморацкий, зампредседателя Мингорисполкома: "Этот бренд был создан к юбилею столицы. По просьбе городских властей. Мы надеялись, что этот бренд будет пользоваться успехом не только на внутреннем рынке, но и у гостей нашей столицы, в дипломатических представительствах, у многочисленных иностранных туристов и бизнесменов, которые посещают наш город и покупают сувенирную продукцию".

К успеху на международной арене предприятие целенаправленно шло все годы своей работы, повышая качество выпускаемой продукции. На брестском филиале создали самое современное производство, которое за счет многоступенчатой инновационной системы фильтрации продукта и высокотехнологичного цикла подготовки воды позволяет выпускать самые качественные напитки. Более того, был открыт цех по производству ароматных спиртов, работающий исключительно на натуральном сырье. В дополнение: в результате акционирования в декабре прошлого года государственного спиртзавода в Чашниках Минский завод виноградных вин получил полный цикл производства.

Иван Троцкий, гендиректор ЗАО "Минский завод виноградных вин": "Не секрет, что главными компонентами для производства хороших ликероводочных напитков являются должным образом подготовленная вода и качественный спирт. Сегодня спирт из Чашников используется при производстве таких известных брендов, как "Сваяк", "Налібокі", "Менск" и отвечает самым строгим требованиям по качеству".

Менее чем за полгода в предприятие в Чашниках было инвестировано более 4 млн белорусских рублей. Рентабельность прежде убыточного производства достигла 30 процентов. Все благодаря партнерству государства и частного капитала. Результат - за три месяца текущего года отправили на экспорт более 700 000 литров спирта на сумму 560 000 долларов США. Экспорт вырос в 6 раз. Стоит отметить, что среди налогоплательщиков Минский завод стабильно входит в десятку крупнейших в Беларуси, уступая лишь нефтегазовой отрасли.