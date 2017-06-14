Белорусские водительские права должны быть приравнены к российским

14 Июня 2017 19:05

Такое обращение к премьер-министру России сегодня единогласно приняли депутаты Госдумы в Москве.

Напомним, с 1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий работать водителям с иностранными удостоверениями. Но, согласно договору о создании Союзного государства, граждане Беларуси, находящиеся на территории России, обладают особым правовым статусом. Они имеют равные права на трудоустройство и занятие предпринимательской деятельностью в сфере автомобильного транспорта, как и граждане России на территории Беларуси. Поэтому новый закон нарушает права белорусских водителей и требует корректировки. Учитывая эти факты, депутаты Госдумы сегодня впервые приняли обращение к своему правительству с требованием выполнять международные нормы.

Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками: "Мы часто принимаем обращения за рубеж, в ООН, ПАСЕ по поводу нарушения прав наших граждан где-либо, а тут мы впервые, депутаты нашего парламента обращаются к премьер-министру, который к тому же еще является председателем Кабинета министров Союзного государства, что заставьте своих министров выполнять закон и договор о создании Союзного государства, по которому белорусы имеют равные трудовые права на территории РФ. Если министерство считает иначе, мы законопроектом введем закон о том, что для Беларуси, как члена СГ, нужно делать исключительные права. Это не точка в этом процессе, в этом пути в отношении нашего братского народа это определенная запятая".

Как отметил Леонид Калашников, если решение не будет принято на уровне премьер-министра России, то депутаты Госдумы обратятся в Конституционный суд.