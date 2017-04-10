Белорусские HT-всходы на экспериментальном поле

9 Апреля 2017 21:37

Наука, техника и жизнь сегодня настолько близки, что за примерами далеко ходить не надо. Более того, прямо сейчас один из примеров сам пришел к нам, а точнее - прилетел.

"Сельское хозяйство теперь никогда не будет прежним!". Так утверждают разработчики агростартапа, которые выходят в поля с дронами и планшетами. Система контроля и анализа урожайности с воздуха позволяет сэкономить около 20% удобрений и семян в сезон.

Эксперты считают, что именно за точным земледелием будущее. В этом убедился и Дмитрий Титов. Как фермеры реагируют на такое ноу-хау?

Рабочий день Севы и Славы с 4 утра и до 8 вечера. Непривычный режим для программистов, но хорошо знакомый трактористам. Айтишник и географ совершили свой первый полет на дроне по кукурузным полям три года тому назад.

В команде утверждают, что такого количества данных для анализа посевных площадей еще никто не собирал. В хозяйствах до этого времени их фиксировали разве что в блокнотах.

Механизатор Вадим уже вкусил все прелести точечного земледелия. Датчик, который установлен у него в кабине, абсолютно не мешает работе и позволяет не распылять бессмысленно удобрения. Машина выбирает только те участки, где оно необходимо. Такой модем можно подключить к трактору или комбайну любого производителя. Новые мозги для техники разработчики собрали сами.

Искусственный интеллект для аграриев разрабатывает большая команда энтузиастов. Удаленно помогают с наладкой системы друзья из Великобритании, маркетингом занимается свой человек в Аргентине. Испытывается и внедряется у нас.

За прошлый сезон агростартаперы промониторили 55 тысяч гектаров земли. Всего 5 хозяйств: в Гродно, Гомеле и Минске.

В арсенале команды дрон и бензиновый беспилотный вертолет. Также мониторят данные спутников, которые каждые 5 дней предоставляют снимки в бесплатном доступе. И внедряют машинное обучение.

Сегодня в мире есть 5 похожих агростартапов, базирующихся в Америке. Средний ценник мониторинга таких данных - около 15 долларов за гектар. Наш стартап пока бесплатно тестирует систему. Но разработчики уверены, что их решения будут значительно дешевле существующих. Чтобы упростить свою работу, придумали еще и метеодатчик.

Чем равномернее вносятся удобрения, тем лучше окупаемость. Сегодня в Беларуси большинство техники на полях работает по принципу разбрасывания. В Академии наук придумали высокоточную машину или "умный" плуг, который позволяет решить проблему и подключиться уже к базовым моделям.

Согласно отчету ООН, в ближайшие 40 лет население планеты увеличится на 2 миллиарда человек. Там же говорится, что для обеспечения его продовольствием сельскому хозяйству придется повысить эффективность работы на 60 %. Технология сбора массивных данных в сельском хозяйстве позволяет сэкономить около 20% удобрений и семян. Проследить можно буквально за каждым клочком земли и спрогнозировать урожайность с помощью машинного обучения. Точное земледелие и "умная" техника дадут больший результат вкупе.