Белорусские и китайские парламентарии провели переговоры

17 Апреля 2017 21:01

Беларусь и Китай делают акцент на углублении политического диалога и межпарламентского сотрудничества. Эти дни в Минске насыщены визитами высоких гостей из Поднебесной. Сейчас в белорусской столице находится китайская парламентская делегация во главе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Состоялись переговоры с главами обеих палат белорусского парламента. Отметим, двусторонние отношения с каждым визитом выходят на качественно новый уровень взаимопонимания. Основой крепких контактов между Беларусью и КНР стали постоянные встречи на высшем уровне и прочная личная дружба между лидерами стран. Нынешние визиты являются подготовкой очередной встречи глав государств. Накануне стороны договорились по ключевым аспектам в сфере безопасности и укреплению межрегиональных связей. Сегодня же итогом встречи в Совете Республики стало совместное заявление о межпарламентском взаимодействии. О чем еще договорились стороны? Подробности в репортаже Татьяны Король.

Еще одна теплая встреча близких друзей на белорусской земле. Именно так уже назвали визит делегации из Китая главы парламентов двух стран. Впервые спикеры обеих палат Национального собрания Беларуси вместе встречают в столице председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Этот визит, по сути, сверка часов парламентариев двух стран. В том числе и от взаимодействия законотворцев во многом зависит развитие совместных проектов и правовых отношений между нашими странами. И это первый визит в Беларусь парламентской делегации такого уровня.

Сразу к обсуждению. В стенах Совета Республики переговоры парламентариев длятся около двух часов. Оно и понятно, общих тем и совместных проектов множество. На повестке - укрепление взаимодействия по всем направлениям: от торгово-экономического до гуманитарного. Все темы еще актуальней в юбилейный, 25-й год, установления дипотношений.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы будем концентрировать внимание на углублении политического диалога, межпарламентского сотрудничества, реализации совместных экономических, инвестиционных проектов, которые представляют взаимный интерес и очень выгодны для экономик стран и работы с третьими государствами".

Немало внимания социальным и культурным инициативам.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Современная экономика - это экономика знаний. Мы сегодня определили целый спектр перспективных направлений в этих областях. Это вопросы двустороннего обмена студентами, это вопросы научных исследований, это вопросы языковой подготовки".

Как итог переговоров - подписание совместного заявления о сотрудничестве.

Чжан Дэцзян, Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей: "Китайско-белорусские отношения с каждым визитом выходят на новый, более высокий уровень взаимопонимания между нашими странами. Сегодня мы провели очень продуктивные переговоры и обменялись мнениями по реализации договоренностей между главами наших стран, по их дальнейшему продвижению, сотрудничеству между нашими законодательными органами и различным вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы достигли широкого взаимопонимания".

Впрочем, сегодня говорили не только о будущих, но и о проектах, которые уже реализуются. За прошлый год, к примеру, страны наторговали больше чем на два с половиной миллиарда долларов. В основе экспорта - белорусские калийные удобрения. Об увеличении поставок шла речь в Совете Республики.

Иван Головатый, гендиректор ОАО "Беларуськалий", член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сейчас мы ведем переговоры с одной из китайских компаний и планируем в рамках диверсификации своего производства освоить выпуск новых удобрений. Подписание этого контракта также окажет влияние и на заключение оптовых контрактов и по другим рынкам, в том числе Юго-Восточная Азия и Бразилия".

Еще один совместный проект - им могут гордиться две страны - совместное производство автомобилей "Джили". Сегодня сразу 10 машин белорусской сборки подарили Национальному собранию нашей страны. Сразу после насыщенных переговоров - как дань уважения к историческому прошлому - гости отправляются на площадь Победы. К монументу ложится венок в знак памяти.

Посетили сегодня гости и площадку строительства Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Это самый амбициозный совместный проект, во многом знаковый для двусторонних отношений.

Парк, где будет строиться экономика будущего, во время визита председателя Китайской Народной Республики в нашу страну, Си Цзиньпин и Александр Лукашенко проинспектировали лично. Здесь же в присутствии лидеров двух государств документы получили первые резиденты "Великого камня".

Сегодня их число растет, до конца года по планам парк будет насчитывать 2 десятка резидентов. В перспективе, эта свободная экономическая зона позволит получать Беларуси от экспорта дополнительно до 50-ти миллиардов долларов ежегодно.

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка "Великий камень": "Необходимые условия на стартовой площадке уже сделаны, инфраструктура подготовлена, и мы этот год хотим сделать переломным с точки зрения прихода инвесторов, с точки зрения вообще начала эксплуатации работы в парке инвесторов. Да, в настоящее время зарегистрировано пока только 8 резидентов. Я говорю пока, т.к. минимум мы ставим задачу удвоить, а то и утроить как максимум".

Несмотря на погоду, гости посетили сразу три площадки индустриального гиганта "Великий камень" - это 80 квадратных километров. Совсем скоро здесь может появиться так называемый субпарк - город в городе - производитель светодиодной продукции из Китая планирует разместить здесь свои мощности.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: "Провинция Гуандунь является побратимом нашей Минской области, они являются крупнейшим производителем светодиодной техники, и они хотели бы разместить здесь производство, чтобы экспортировать ее в Евросоюз. Сейчас ведутся переговоры об условиях, чтобы это было выгодно и Беларуси и Китаю".

Визит парламентской делегации Китая завершится завтра. По словам гостей из Поднебесной, встречи в нашей стране - это часть 10-дневной командировки в европейский регион. В программе еще Латвия, Литва и Россия, но только в Беларуси делегация задержалась дольше, чем в других странах - на три дня. По мнению гостя, это лучше любых слов свидетельствует о роли, которую в Китае отводят взаимоотношениям с Беларусью.