Парламентская делегация Китая посетила индустриальный парк "Великий камень"

17 Апреля 2017 19:02

Углубление политического диалога и межпарламентское сотрудничество должны стать главными акцентами во взаимодействии Беларуси и Китая.

Об этом заявил Председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам переговоров в Минске с китайской парламентской делегацией. Ее возглавляет председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В переговорах участвовали главы обеих палат белорусского парламента. Стороны обсудили стратегию выстраивания дальнейших отношений, перспективные проекты и новые направления взаимодействия.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы будем концентрировать внимание на углублении политического диалога, межпарламентского сотрудничества, реализации совместных экономических, инвестиционных проектов, которые представляют взаимный интерес и очень выгодны для экономик стран и работы с третьими государствами"

Чжан Дэцзян, Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей: "Китайско-белорусские отношения с каждым визитом выходят на новый, более высокий уровень взаимопонимания между нашими странами. Сегодня мы провели очень продуктивные переговоры и обменялись мнениями по реализации договоренностей между главами наших стран, по их дальнейшему продвижению, сотрудничеству между нашими законодательными органами и различным вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы достигли широкого взаимопонимания".

По итогам переговоров в Совете Республики стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве.

Сегодня же парламентарии посетили Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Самый амбициозный совместный проект изучили прямо на стройплощадке. Планируется, что 17-й год для парка должен стать по-настоящему прорывным. Инфраструктура подготовлена, скоро начнется эксплуатация комплекса.

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка "Великий камень": "В настоящее время зарегистрировано пока только 8 резидентов. Я говорю почему "пока", потому что как минимум задачу мы ставим удвоить, даже утроить как максимум. 12 резидентов, мы видим, могут дополнить те 8 резидентов, которые уже здесь есть".

Визит парламентской делегации в нашу страну завершится завтра. О сегодняшних договоренностях подробнее вечером в "Панораме".