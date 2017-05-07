Белорусская продукция впервые отправилась в Китай по железной дороге

6 Мая 2017 21:10

Пилотный контейнерный поезд "Сморгонь-Ченду" свой путь начал сегодня в 12:00. Продукция компании "Кроноспан" стала первой экспортной, которая доставляется в КНР таким способом. Развитие контейнерных перевозок в направлении Китая Беларусь рассматривает в качестве стратегического и наиболее перспективного. Уже в ближайшее время тот же путь проделают и белорусские продукты питания. Подробнее - Ксения Лебедева.

Маршрут белорусского поезда начнется со станции "Сморгонь". Протянется через Россию и Казахстан. За 12 суток он преодолеет расстояние почти в 10 тысяч километров. Для сравнения: морской путь перевозки контейнеров из Китая в Европу занимает 45-60 суток.

Общая длина состава - около километра. В 41-м контейнере ДСП и ламинат производства "Кроноспан". Конечная станция у этого поезда - Китай, город Ченду.

Людмила Сырникова, замдиректора ИООО "Кроноспан": "Первую поставку мы выполнили морем. Положительные отзывы на сегодня. Таким образом мы нарастили объем и сократили значительно время доставки".

Преимущество такой перевозки - высокая скорость доставки. Контейнерный поезд на отдельных участках развивает полторы тысячи километров в сутки. А это один из лучших показателей в странах СНГ и Балтии.

Учитывая высокий экспортный потенциал наших белорусских предприятий и заинтересованность китайской стороны в белорусских продуктах питания, прорабатывается возможность их перевозки таким же способом, но в специальных рефрежераторных контейнерах.

Александр Янчевский, первый заместитель гендиректора УП "Белинтертранс - транспортно-логистический центр": "Китайское направление сейчас очень активно развиваем. Есть договоры с администрациями железных дорог России, Казахстана. Это все позволяет оптимизировать схему доставки грузов в Китай - Европу и обратно. Для наших производителей сегодня мы можем предоставить весь комплекс услуг".

Контейнерные перевозки запад-восток - сегодня самое перспективное направление в логистике. Для Белорусской железной дороги - стратегическое. Его развитие расширит территорию экспортных поставок белорусских товаров и сделает этот процесс дешевле и быстрее.