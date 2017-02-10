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Белорусская продукция вновь с наградами
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10 Февраля 2017 21:18

Белорусская продукция вновь с наградами

Успехи отечественных производителей отмечены на крупнейшей международной выставке "ПродЭкспо" в Москве. Сразу семь медалей - у Минского завода виноградных вин.

В этом году представительный форум в российской столице собрал более двух тысяч компаний из пяти десятков стран. Белорусские напитки оставили позади конкурентов из Греции, Италии, Армении и других стран. Минский завод виноградных вин, помимо золотых и серебряных наград конкурса, получил также главный приз "ПродЭкспо" - золотую звезду.

Сегодня Минский завод виноградных вин экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. "ПродЭкспо" - это шанс для белорусской компании расширить рынки сбыта. Высшая награда форума в Москве подтверждает, что отечественный продукт способен составить конкуренцию ведущим мировым брендам.

  

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