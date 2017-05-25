Белорусская экономика уже в этом году выйдет на уверенную траекторию роста

25 Мая 2017 07:00

Такой позитивный прогноз дают эксперты Евразийского банка развития в традиционном квартальном экономическом обзоре.

Если ранее аналитики банка предполагали снижение валового внутреннего продукта Беларуси на полпроцента по итогам года, то в новом докладе прогнозируется рост экономики на 1,3%. Положительная динамика сохранится и в среднесрочной перспективе. По оценкам банка, темпы роста экономики составят 0,8% в следующем году и 1% - в 2019.

"Улучшение прогноза по динамике ВВП Беларуси обусловлено более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами восстановления экономической активности в первом квартале, а также достижением соглашения по ценам на газ и поставкам нефти из России", - говорится в обзоре.

Эксперты также пересмотрели в сторону снижения и прогноз по инфляции. К концу года она остановится на отметке в 8,6%. Удержанию цен будет способствовать сбалансированная денежно-кредитная политика, отметили в банке.