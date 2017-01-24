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Белкоммунмаш поставит 8 трамваев в Даугавпилс
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24 Января 2017 18:45

Белкоммунмаш поставит 8 трамваев в Даугавпилс

Белорусский экологический транспорт поедет по латвийским рельсам. Белкоммунмаш в этом году поставит 8 трамваев в Даугавпилс. Минское машиностроительное предприятие выиграло тендер и заключило с латвийцами соответствующий договор. Экспортная модель трамвая повышенной комфортности, рассчитана на 165 пассажиров. Отметим, всего техника Белкоммунмаша поставляется более чем в 40 городов мира.

  

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