Белкоммунмаш поставит 8 трамваев в Даугавпилс

24 Января 2017 18:45

Белорусский экологический транспорт поедет по латвийским рельсам. Белкоммунмаш в этом году поставит 8 трамваев в Даугавпилс. Минское машиностроительное предприятие выиграло тендер и заключило с латвийцами соответствующий договор. Экспортная модель трамвая повышенной комфортности, рассчитана на 165 пассажиров. Отметим, всего техника Белкоммунмаша поставляется более чем в 40 городов мира.