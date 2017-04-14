18 Апреля 2017 12:04

Беларусь заинтересована в дальнейшей плодотворной работе с Международным союзом электросвязи и рассчитывает на совместные проекты, направленные на развитие цифровых технологий. Об этом сегодня заявил премьер-министр нашей страны на встрече с генеральным секретарем этой влиятельной организации Хоулинем Чжао. Андрей Кобяков отметил, что Беларусь намерена войти в тридцатку ведущих стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. И выразил уверенность, что сотрудничество с международной организацией позволит достичь цели уже в ближайшее время. К тому же в последние годы в Беларуси организация содействует обучению цифровым технологиям людей с ограниченными возможностями слуха и речи. Работа в этом проекте будет продолжена.

Также правительство предложило повысить статус действующего в Москве офиса организации до уровня регионального отделения. СНГ сегодня единственный регион, где нет отделения Международного союза электросвязи, подытожил Андрей Кобяков.