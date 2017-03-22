Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочной продукции

22 Марта 2017 21:37

А это наши достижения в рейтинге экспорта молочных продуктов. Беларусь - в пятерке мировых лидеров. Только в этом году мы открыли 6 новых рынков сбыта. Это страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Расширяя географию поставок, сохраняем и традиционных покупателей в странах Евразийского экономического союза. Тем более, высокое качество белорусской молочки подтверждают международные сертификаты и лабораторные исследования стран-партнеров. На вершине рейтинга наши продукты питания и у простых покупателей. О новинках производства и системе контроля белорусской продукции - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Эта новинка пока только в стенах лаборатории Института мясо-молочной промышленности. Вареная сгущенка на основе сыворотки. Но скоро ее оценят и покупатели. Здесь каждый белорусский продукт раскалывают на компоненты, создают и новые рецепты. За год получается до 20 видов.

В помощь - современное оборудование на наших 24 молочных заводах. Здесь все по последнему слову техники. Модернизация окупилась хорошими продажами и высокими рейтингами.

По экспорту молочных продуктов Беларусь в пятерке мировых лидеров. По продажам масла у нас третье место - почти 90 тысяч тонн, уступили ЕС и Новой Зеландии. По сухому обезжиренному молоку - пятое, более 120 тысяч тонн. Экспорт сыров и творога закрепил за нами четвертое место - 180 тысяч тонн. А по сыворотке мы снова третьи в мире.

Большое внимание уделяем и первой ступени молочного производства - это фермам. Повышение продуктивности производства именно здесь: это корма, система ухода и автоматизированный процесс всего комплекса.

В итоге по производству молока на душу населения у Беларуси лучший показатель в мире. Почти 750 килограммов. Ближе всего к нам только Голландия. Другие же отстают порядком - вдвое, втрое. А то и в десятки раз.

На этом молочном заводе перерабатывают до 160 тонн молока в сутки. Его привозят из 10 ферм района. Автоматика и новейшие технологии - и готово до 70 наименований продукции. Треть отгружают на экспорт.

Вячеслав Жуковский, директор Ляховичского молочного завода: "Белорусская продукция достойно представлена по качеству, ассортименту. И как бы сегодня кто-то там не проверял и не говорил об этой продукции на границах - есть еще мнение народа. Сегодня потребители только в восторженных тонах говорят о нашей продукции, с удовольствием ее приобретают, в той же России".

Поэтому еще больше вопросов и непонимания у белорусских производителей вызывают те самые молочные войны Россельхознадзора. Как и у потребителей восточной соседки.

Ведь почти каждый второй россиянин покупает белорусские продукты. И большинство признает их качественными. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал исследование. И в лидерах народного рейтинга - молоко, сыры, мясо и колбасы.

Елена Солодуха, начальник производственной лаборатории Ляховичского молочного завода: "В день проводим до 200 проб. Во всех контрольных точках производится необходимый контроль. И это позволяет гарантировать качество и безопасность. Должен быть запас какой-то прочности, и мы у себя на предприятии установили более жесткие требования по микробиологическим показателям".

Качество нашей молочки сегодня подтверждают международные сертификаты. За прошлый год поставки в страны Дальней дуги выросли вдвое. В Египте мы готовы построить молочно-товарный комплекс. Наш покупатель - и огромный китайский рынок с высокими требованиями по качеству продуктов питания.

В прошлом году на белорусской молочке заработали почти 2 миллиарда долларов. Хорошо продавались продукты с большим сроком годности - сухое молоко, масло и сыры. В производстве последнего мы прибавили за последнее время втрое.

На этой карте - вся география продаж нашей сельхозпродукции. Желтые стрелки - страны перспективного интереса. Некоторым уже отправили первые партии. Например, в Сирию. Больше завязаться планируем в Пакистане. Там в апреле пройдет и совместный бизнес-форум.

Беларусь постепенно двигается к поиску новых рынков сбыта, сохраняя при этом своих давних и надежных покупателей.

Белорусские молочные реки все быстрее растекаются по миру. Наш сыр, йогурт и масло хорошо покупают у соседей по Евразийскому экономическому союзу, в европейских странах, а также на дальних континентах. Только в этом году мы нашли новых покупателей в 6 странах.

В итоге заработали за два месяца 400 миллионов долларов. Рост - на треть по сравнению с прошлым годом. И главный козырь - диверсификация продаж. В числе новых покупателей - Финляндия, Македония, Турция, Саудовская Аравия, Гонконг и Сирия.

Всего сельхозпродукцию мы продаем в 61 страну мира. Расстояние не имеет значения. Главное - есть спрос и развитая система логистики.