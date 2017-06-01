Беларусь видит в Чехии надежного партнера во всех сферах сотрудничества

1 Июня 2017 12:04

Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в нашей стране Миланом Экертом.

Диалог между странами может быть более активным, признали партнеры. Ставка - на межрегиональные связи. Наиболее продвинулись Минская, Гродненская и Брестская области: стороны подписали меморандумы о сотрудничестве. Другие регионы также готовы к взаимодействию. Посол подчеркнул, что в Чехии стартует избирательная кампания - страна готовится к президентским и парламентским выборам, но итоги избирательной гонки не повлияют на активный диалог между странами.

Минск подготовил проект соглашения между парламентами двух стран. И готов рассмотреть предложения чешских депутатов о дальнейшем развитии сотрудничества. Причем не только на парламентском, но и на межгосударственном уровне. В том числе в торгово-экономических отношениях, культуре и образовании.