20 Января 2017 15:06

Беларусь в полной мере осознает ответственность за безопасность строящейся АЭС и учла все внешние угрозы при проектировании станции. С таким заявлением выступил руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжегош Ржентковски. Он подвел предварительные итоги работы так называемой миссии SEED. На протяжении недели она занималась оценкой устойчивости островецкой площадки и систем БелАЭС. В том числе с учетом постфукусимского опыта.

Гжегош Ржентковски, руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ: "В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ пришло к выводу, что в процессе проектирования станции белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние факторы, которые могут представлять угрозу БелАЭС. Наша миссия также сделала ряд предложений, касающихся подготовки к следующему этапу лицензирования Белорусской АЭС".

Итоговый доклад миссии SEED будет подготовлен в течение трех месяцев. При этом эксперты МАГАТЭ приветствовали намерение нашей страны разместить документ в открытом доступе.