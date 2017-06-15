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Беларусь стала членом Экономического и социального совета ООН
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16 Июня 2017 12:03

Беларусь стала членом Экономического и социального совета ООН

Решение приняли на заседании в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. В одну из главных подструктур ООН входит 54 государства, которые избираются Генассамблеей на три года по географическому принципу. Шесть стран представляют регион Восточной Европы. На этот совет возложена координация деятельности по итогам конференций и встреч ООН на высшем уровне. Срок, во время которого Беларусь будет в составе совета, станет уже девятым. 
  

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