Беларусь с официальным визитом принимает сербского премьер-министра

26 Января 2017 12:03

Руководство правительства этой страны впервые посещает Минск. Сначала переговоры сегодня прошли в Совете Министров. Кортеж Александра Вучича встречал лично Андрей Кобяков.

Разговор в Доме правительства начался в узком составе. Вместо запланированных 30 минут он длился около часа. После развитие двусторонних отношений премьеры обсуждали вместе с министрами двух стран. Как отметил Андрей Кобяков, Сербия - наш давний надежный партнер. Это единственная страна вне СНГ, с которой у Беларуси действует зона свободной торговли, что дает хорошие результаты.

Андрей Кобяков предложил странам выходить на прямые поставки товаров без посредников. А также активнее включаться в создание кооперационных связей и совместных производств. Напомним, в Белграде уже собирают наши МАЗы и тракторы. По итогам стороны подписали дорожную карту на ближайшие два года и ряд документов.