29 Мая 2017 19:03

Беларусь развернет рекордную экспозицию на "ЭКСПО-2017" в Астане. Это одна из самых престижных международных специализированных выставок. В рейтингах ведущих СМИ "ЭКСПО" считается третьим по популярности мировым событием после Олимпийских игр и футбольных чемпионатов. Участие в ней позволяет широко презентовать технологические возможности страны и ее достижения. "ЭКСПО-2017" пройдет с 10-го июня по 10-е сентября. Участие в ней примут 110 стран. Ожидается, что мероприятие посетят до 5 млн человек. Беларусь на площадке форума представит электробус и макет автобуса МАЗ на газовом топливе.

Александр Шумилин, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси: "Наша техника будет интересна тем, что будет в качестве энергии использовать газомоторное топливо и частично будет работать с добавлением газа. Это значительно удешевляет расход - газ дешевле в несколько раз, чем дизтопливо, чем бензины. Во-первых, это удешевление энергии. Во-вторых, выбросы от такого топлива меньше. Ну а для Казахстана это актуально, он имеет значительные газовые месторождения. И перевод транспорта на газ - серьезная экономия".

Белорусская площадка на "ЭКСПО-2017" продемонстрирует также последние отечественные разработки в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Среди них станция для очистки воды с управлением через интернет, новейшие турбины для утилизации отходов. Часть белорусской экспозиции будет посвящена новым стройматериалам и решениям для энергоэффективных домов.