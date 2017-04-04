Беларусь рассчитывает снять ограничения по поставкам сельхозпродукции в Россию до конца месяца

4 Апреля 2017 19:03

Об этом сообщил Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. На этой неделе предприятия, которые временно не могут продавать свою продукцию на соседнем рынке, посетят специалисты Россельхознадзора. Это 8 мясокомбинатов, 3 крупные птицефабрики и 12 молочных компаний. При этом последние были закрыты для поставок в Россию еще с августа прошлого года. Министр добавил: белорусские предприятия не будут судиться с российской стороной, все решится по итогам работы инспекции.

Леонид Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Ждем представительную инспекцию со стороны Министерства РФ по проверке наших перерабатывающих предприятий. Кроме этого, мы ставим вопрос таким образом, чтобы все претензии, которые выставляются Россельхознадзором, были оперативно рассмотрены службами и Республики Беларусь, и Российской Федерации, чтобы не затягивать это на большой срок. Нам достаточно 10-12 дней, чтобы рассмотреть эти претензии".

Кроме этого, накануне шла речь о создании совместных селекционно-генетических центров, их работа позволит сократить импорт племенной продукции. По словам министра, этот вопрос рассмотрят на заседании Высшего Госсовета, который пройдет во второй половине апреля в России. Тогда же стороны согласуют торговые балансы на этот год.

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