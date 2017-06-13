13 Июня 2017 19:06

Беларусь рассчитывает поставить точку в претензиях Литвы к Белорусской АЭС во время совещания сторон Конвенции Эспо. Сегодня об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко на открытии международного форума в Минске. Совещание сторон конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте проходит в нашей стране впервые. Форум собрал более 200 представителей из 45-ти стран. На повестке - рассмотрение 15-ти важных международных документов в области изменения климата, достижения целей устойчивого развития и практики применения конвенции к деятельности, связанной с атомной энергетикой. В ближайшие три дня пройдут десятки дискуссий и двусторонних встреч. Планируется, что отдельно обсудят и вопрос белорусско-литовских взаимоотношений в разрезе претензий соседей к возведению АЭС в Островце.

Приветствие участникам совещания направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что сессия сторон Конвенции Эспо даст положительный эффект в продвижении целей устойчивого развития, а выбор нашей страны для проведения представительного собрания является признанием значительного вклада Беларуси в мировую экологию. По итогам работы форума планируется принятие Минской декларации.