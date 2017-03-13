Беларусь рассчитывает на увеличение объема инвестиций и товарооборота с Израилем

13 Марта 2017 19:01

Официальный Минск поддерживает создание зоны свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом.

Сегодня об этом заявил вице-премьер Михаил Русый по итогам переговоров с израильской делегацией. Ее возглавила министр алии и абсорбции Софа Ландвер. Особый торговый режим предполагает упрощенный порядок перемещения товаров, а также помогает избежать двойного налогообложения. Проект соглашения уже готов. Очередной раунд переговоров пройдет в мае в Москве. Кроме того, сегодня партнеры подписали дорожную карту сотрудничества на следующий год и обозначили основные направления взаимного интереса в торговле, сельском хозяйстве, культуре и туризме.

Вице-премьер пригласил израильских бизнесменов активнее инвестировать в нашу страну, отметив, что работа над созданием благоприятной бизнес-среды в Беларуси не прекращается. Сегодня здесь работает более 150 компаний с израильским капиталом, в том числе 26 открыты в прошлом году.