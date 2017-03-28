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Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие взаимодействия со Всемирным банком
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28 Марта 2017 21:08

Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие взаимодействия со Всемирным банком

Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский на встрече со старшим вице-президентом банка Кайлом Питерсом. Сейчас Всемирный банк начал разработку новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси на 2018-2021 годы. И готов обсудить ее приоритетные направления. За последнее время наша страна весьма расширила взаимодействие с финансовой организацией. Началась реализация семи новых проектов на 650 миллионов долларов в здравоохранении и образовании.

За четверть века Всемирный банк инвестировал в Беларусь более чем полтора миллиарда долларов. Деньги пошли на проекты в сфере энергетики, экологии, на укрепление транзитного потенциала страны.

  

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